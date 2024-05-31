Офтальмолог опровергла миф о связи курения и близорукости

Курение может привести к появлению болезней разных органов, и глаза не исключение. Однако никотин виноват не во всех недугах, связанных со зрением. Так, близорукость и дальнозоркость из-за пагубной привычки не появляются, отметила врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.

"Миопия (близорукость. — Прим. Life.ru), гиперметропия (дальнозоркость. — Прим. Life.ru), астигматизм — это нарушение рефракции, то есть преломления в глазу световых лучей. Причиной таких состояний чаще всего выступает изменение формы глаза, курение здесь ни при чём", — отметила она в беседе с "Радио Sputnik".

В то же время специалист указала, что многие глазные болезни усугубляются из-за сигарет, так как никотин ухудшает многие процессы, которые связаны с кровоснабжением. Инфекции у курильщиков, например конъюнктивит, протекают тяжелее, чем у тех, кто ведёт здоровый образ жизни.

"Сосудистая обструкция и макулопатия (повреждение жёлтого пятна глаза. — Прим. Life.ru) у курильщиков встречаются значительно чаще и проявляются в более раннем возрасте, чем у некурящих. А токсическое повреждение зрительного нерва при так называемой табачной амблиопии может даже привести к слепоте", — отметила врач.