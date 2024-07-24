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24 июля, 16:02

Названы основные причины облысения у мужчин, и это не только вредные привычки

Терапевт Тен: К облысению у мужчин приводят гормональные сбои, стресс и курение

Внезапное облысение у мужчин может происходить сразу по нескольким причинам. В их числе гормональные изменения, инфекции, интоксикация, а также вредные привычки. Об этом заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По словам медика, истинную причину выпадения волос поможет определить обследование. В зоне риска находятся мужчины, которые курят и часто пьют спиртные напитки. Однако практика показывает, что лысеть могут и те, кто придерживается ЗОЖ, — из-за болезней и сбоев в организме.

"Гормональный статус, хронические инфекции, интоксикации, питание, стресс. Хронические инфекции: заболевания зубов, носоглотки, миндалин, желчевыводящих путей; питание: диеты и несбалансированные приёмы пищи", — отметила Тен, перечисляя причины внезапного облысения.

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Также она добавила, что на выпадение волос может повлиять ковид. Это одна из побочных реакций болезни.

"Когда у человека тотальное облысение — полное отсутствие волос на голове, бровях... Чаще всего это происходит после перенесения серьёзных заболеваний. В других случаях люди просто сталкиваются с диффузным поредением, когда заметных очагов не наблюдается", — подытожила Тен.

Ранее Life.ru назвал четыре способа замедлить облысение. В качестве лечения врач может назначить наружные средства, например, специальные шампуни и пену, которые наносятся на волосистую часть головы. Также возможен приём рецептурных лекарственных препаратов.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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