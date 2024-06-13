Мужчинам назвали четыре способа замедлить облысение

Андрогенное облысение, также известное как мужская андрогенетическая алопеция — процесс, который вызван генетическими и гормональными изменениями. Его нельзя остановить или предотвратить, однако можно замедлить. О четырёх основных видах терапии рассказала терапевт, врач-дерматолог Алёна Паршина.

"В качестве лечения врач может назначить наружные средства, которые выпускаются в виде жидкости или пены и наносятся на волосистую часть головы. Также возможен приём рецептурных лекарственных препаратов, однако они имеют ряд противопоказаний", – объясняет врач в беседе с "Газетой.ru".

Мезотерапия — метод, при котором из крови пациента выделяется плазма и ей обкалывают кожу головы. Данный способ укрепляет волосяные фолликулы, однако у него низкая доказанная эффективность.

"Существуют также различные методы хирургического лечения, например, пересадка волос путём трансплантации волосяных фолликулов или лоскутов кожи. Научные исследования проводились по эффективности лишь немногих из этих методик, однако пациенты, обеспокоенные потерей волос, могут совместно с врачом рассмотреть возможность их применения", — добавила Паршина.

Андрогенное облысение происходит из-за воздействия тестостерона на фолликулы, разрушая их и уменьшая в размерах. Чаще всего оно не связано с какими-либо заболеваниями и является самостоятельной проблемой.