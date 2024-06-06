Стричь — можно, красить — нет: Чего ни в коем случае нельзя делать с волосами летом Трихолог Евдошенко: Для волос тоже нужны солнцезащитные средства с UV-фильтрами 6 июня, 08:26 Минимизировать вред волосам от солнца поможет регулярная стрижка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / progressman

Кажется, мы наконец привыкли, что летом следует выходить из дома, только нанеся солнцезащитное средство на лицо и открытые участки тела. А вот про волосы частенько забываем, и зря! По словам трихолога Кристины Евдошенко, вред, который оказывают солнечные лучи нашей шевелюре, сложно переоценить. О способах защиты волос от солнца она рассказала читателям Life.ru.

Используйте защитные средства. Да-да, для волос тоже нужны свои солнцезащитные средства с UV-фильтрами. Они формируют на волосах защитный барьер, который минимизирует ущерб от солнечных лучей. Носите головные уборы. Широкополые шляпы или лёгкие платки не только станут стильным аксессуаром, но и обеспечат физическую защиту волос от солнца. Избегайте высоких температур. Старайтесь не использовать фены, плойки или утюжки для волос в жаркие дни. Высокие температуры в сочетании с солнечным излучением усиливают его вредное воздействие. Увлажнение. Солнце сушит не только кожу, но и волосы. Поэтому важно обеспечить им достаточное увлажнение. Используйте маски и бальзамы, которые содержат увлажняющие компоненты. Сыворотки для волос с антиоксидантами могут помочь в борьбе с окислительным стрессом, вызванным ультрафиолетом. Ищите продукты, содержащие витамины E и C. Правильное питание. Ваш рацион должен быть богат антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, которые помогут восстановить волосы и укрепить их. Ешьте больше свежих овощей, фруктов и рыбы. Избегайте хлорированной воды. После купания в бассейне всегда промывайте волосы чистой водой, так как хлор не лучшим образом сказывается на здоровье наших волос. Пейте достаточно воды. Гидратация изнутри так же важна, как и увлажнение волос снаружи. Убедитесь, что вы пьёте достаточно воды в течение дня. Используйте натуральные масла. Масла, такие как кокосовое, аргановое или жожоба, имеют природные солнцезащитные свойства. Они не только увлажняют волосы, но и создают на их поверхности защитный слой. Наносите небольшое количество масла на волосы перед выходом на солнце.

Минимизировать вред волосам от солнца поможет и регулярная стрижка. Солнце делает волосы более хрупкими и способствует сечению кончиков, а регулярное удаление повреждённых кончиков поможет сохранить волосы здоровыми. Дерматолог, венеролог, трихолог, лазеродерматокосметолог, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко

Ещё один совет от собеседницы Life.ru — откажитесь от окрашивания. Осветление и окрашивание волос делают их более уязвимыми к вредному воздействию солнечных лучей. Если вы планируете проводить много времени на солнце, лучше отложить обесцвечивание или использовать более щадящие красители. Кроме того, в жару стоит минимизировать использование стайлинговых продуктов.

"Гели, воски и лаки для волос могут усугубить воздействие солнечных лучей, создавая на волосах "лупу", которая усиливает воздействие УФ-лучей", — предупредила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что избавиться от седины, вернув волосам их природный цвет, невозможно. Изначально наши волосы бесцветные. Окрас появляется в результате совместного действия пигмента меланина, вырабатываемого клетками меланоцитами, и фермента тирозиназы. К старости выработка этих элементов снижается — и в волосах появляются пустоты, которые мы называем сединой. А вот причиной того, что волосы быстро становятся сальными и мыть их приходится каждый день, может быть неправильный рацион.

Авторы Андрей Горяничев