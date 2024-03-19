Как справиться с облысением и отрастить красивую гриву: 10 секретов косметолога
Косметолог Хаустова советует есть яйца, орехи и мясо для борьбы с облысением
Выпадение волос — частая проблема как у женщин, так и у мужчин. Это связано с дефицитом железа, кальция, йода, меди, фосфора, селена и цинка. В борьбе с этим недугом необходимо лечение у врача и правильная диета. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Софья Хаустова.
Косметолог рекомендует для спасения шевелюры добавить в рацион яйца, шпинат, ягоды, батат, мясо, орехи, фасоль и авокадо. Водный баланс в противостоянии с облысением не менее важен: нужно выпивать 1,5 литра воды в день. Хаустова настаивает на отказе от продуктов с высоким содержанием сахара.
"Если волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы. В организм должно поступать 10–15 милиграммов цинка, 5–10 миллиграммов марганца и 35–60 граммов хрома", — добавила врач в разговоре с RuNews24.
А вот учёные в Китае уверены, что некоторые кишечные бактерии при интенсивном размножении в организме могут стать причиной алопеции — патологического выпадения волос, в результате чего человек способен полностью облысеть.
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