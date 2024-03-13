В Китае учёные назвали бактерии в кишечнике причиной полного облысения 13 марта, 11:56 Кишечные бактерии могут способствовать облысению. Обложка © Freepik

Некоторые кишечные бактерии при интенсивном размножении в организме могут стать причиной алопеции — патологического выпадения волос, в результате чего человек способен полностью облысеть. Исследование публикует International Journal of Dermatology.

Авторами работы стали специалисты Дерматологической больницы Ханчжоу в составе Чжэцзянского китайского медицинского университета. Они изучили статистику научных консорциумов MyBioGen и FinnGen, собрав данные о кишечной микробиоте и очаговой алопеции у испытуемых. Чтобы установить связь между процессами облысения и кишечной флорой, учёные применили менделеевскую рандомизацию и математические методы.

Сегодня алопеция относится к аутоиммунным болезням, она начинает проявляться сначала залысинами и выпадением бороды, уже потом недуг возникает на всей голове. Как выяснилось, рост числа таких микроорганизмов в кишечнике, как Ruminococcaceae UCG-003, может вызвать выпадение волос.

Учёные напомнили, что также на появление лысины влияют стрессовые состояния, генетическая предрасположенность и ряд серьёзных хронических заболеваний. Обнаружение особых кишечных бактерий, стимулирующих облысение, оказалось прорывом в области дерматологии, так как теперь можно попробовать научиться контролировать флору и предупредить нежелательные процессы с волосами. По признанию исследователей, нужно ещё несколько экспериментов, которые помогут лучше понять, что именно приводит к разрастанию числа бактерий.

Ранее сообщалось, что шампунем "3 в 1" можно серьёзно испортить волосы. Так, у каждого средства есть свои задачи и субстанции по-разному воздействуют на кожу головы и тела. Поэтому для улучшения состояния волос нужно покупать только шампунь, выбирая его по наличию ухаживающих компонентов.

Авторы Татьяна Миссуми