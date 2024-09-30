Подрывают здоровье: Врач перечислила привычки, убивающие иммунитет

Вредные привычки являются вредными вдвойне, потому что не только вызывают конкретные заболевания, но и убивают иммунитет. Алкоголь и табак можно считать ядом для нашего тела, потому что организму приходится тратить ресурсы на устранение негативных эффектов и компенсацию нанесённого ущерба. Об этом в беседе «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

К привычкам, убивающим иммунитет, она также отнесла склонность к тяжёлым переживаниям, которые нередко приводят к развитию или обострению каких-либо заболеваний. Иными словами, стресс подрывает здоровье человека.

Негативно на иммунитете сказывается и недосып. Конечно, норма для каждого человека своя, однако важно помнить, что из-за недостатка сна повышается нагрузка на организм и увеличиваются риски заболеть, предупредила эксперт.

«Нужно ориентироваться на то, как человек себя чувствует после пробуждения. Если бодрый и отдохнувший, то значит, всё хорошо. Если до первой чашки кофе человек не может прийти в себя, значит, сна недостаточно и нужно ложиться раньше», — подчеркнула врач.