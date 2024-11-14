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14 ноября, 12:12

Диетолог разрушила главный миф о похудении и сахаре

Диетолог Круглова: При похудении можно есть сладкое, но лишь 100-200 ккал в день

Врач-диетолог Наталья Круглова развеяла распространённый миф о том, что если хочешь похудеть, надо отказаться от всего вкусного, в том числе от тортов, шоколада и булочек. По словам эксперта, включать в рацион продукты с сахаром можно даже во время диеты, однако процесс похудения в таком случае может занять намного больше времени. Об этом она заявила в беседе с URA.RU.

«Дело в том, что для снижения веса нам важно создать определенный дефицит по калориям. Как правило, мы ориентируемся на снижение на 15-20% от базовой потребности человека», — объяснила диетолог.

Она напомнила, что даже в маленьком кусочке торта или в булочке содержится много калорий, поэтому выйти за рамки дневной нормы очень просто. К тому же такие продукты очень вкусные и их легко переесть.

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Но при этом полностью отказываться от сладкого не надо. По рекомендациям ВОЗ, количество простых углеводов и добавленного сахара надо просто сократить до 10% от общей калорийности рациона. Получается, что в день желательно есть не более 100-200 ккал сладкого. Если перевести это на продукты, то это будет целый зефир из двух половинок или небольшая сдобная булочка весом около 50-80 г, добавила диетолог.

Ранее Life.ru развеял другие известные мифы о лишним весе и диетах. Например, утверждение «широкая кость» не имеет под собой медицинской основы. Вес человеческого скелета, варьирующийся в пределах 2–3 килограммов, не влияет на ожирение. Не менее популярное заблуждение касается приёма пищи после 18:00. На самом деле последний приём пищи должен происходить за три часа до сна, а конкретное время ужина зависит от режима дня. Исследования показали, что лучший интервал для ужина — между 18:00 и 20:00.

Обложка ©

freepik/lookstudio

Алёна Зиновьева
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