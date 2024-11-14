Диетолог разрушила главный миф о похудении и сахаре

Врач-диетолог Наталья Круглова развеяла распространённый миф о том, что если хочешь похудеть, надо отказаться от всего вкусного, в том числе от тортов, шоколада и булочек. По словам эксперта, включать в рацион продукты с сахаром можно даже во время диеты, однако процесс похудения в таком случае может занять намного больше времени. Об этом она заявила в беседе с URA.RU.

«Дело в том, что для снижения веса нам важно создать определенный дефицит по калориям. Как правило, мы ориентируемся на снижение на 15-20% от базовой потребности человека», — объяснила диетолог.

Она напомнила, что даже в маленьком кусочке торта или в булочке содержится много калорий, поэтому выйти за рамки дневной нормы очень просто. К тому же такие продукты очень вкусные и их легко переесть.

Но при этом полностью отказываться от сладкого не надо. По рекомендациям ВОЗ, количество простых углеводов и добавленного сахара надо просто сократить до 10% от общей калорийности рациона. Получается, что в день желательно есть не более 100-200 ккал сладкого. Если перевести это на продукты, то это будет целый зефир из двух половинок или небольшая сдобная булочка весом около 50-80 г, добавила диетолог.