Стало известно, как Гурченко до конца дней смогла сохранить девичью стройность без жёстких диет

Фигуре Людмилы Гурченко наверняка завидовали многие советские женщины. По открытым данным, объём талии звезды «Карнавальной ночи» в молодости составлял всего 48 сантиметров. С годами её стройность никуда не пропала, и даже в свои 75 лет артистка выглядела просто превосходно. Всё дело в том, что она всю жизнь придерживалась одного правила в питании. Деталями поделилась диетолог-нутрициолог Лариса Никитина, которая была лично знакома с Людмилой Марковной.

Она рассказала, что Гурченко была противницей жёстких диет после пережитых в детстве войны и голода. Артистка не понимала, как можно голодать специально, поэтому ела по пять раз в день, ни в чём себе не отказывая. Однако, чтобы сохранить стройность, любимица публики прибегала к маленькой хитрости.

«У неё было одно важное правило — есть любой продукт в количестве одной штуки: один кусочек торта, одна котлета, одно яблоко. Это означает, что она отдавала предпочтение небольшим порциям, что позволяет не набирать вес», — рассказала Никитина в беседе с URA.RU.

Не секрет, что Гурченко любила сладкое и начинала утро с одной конфетки. Благодаря такому подходу организм знаменитости никогда не испытывал пищевой стресс. Также она правильно сочетала продукты, отдавая предпочтение не макаронам с мясом, а белкам и овощам. Не стоит перебарщивать с фруктами, в которых содержится много сахара, добавила диетолог.

«Есть фраза, которую приписывают Фаине Раневской: «Чтобы похудеть, надо жрать на полведра меньше». Людмила Марковна как раз следовала этому совету: ела маленькими порциями, а также правильно обрабатывала пищу: готовила на пару или тушила. Она не ела трансжиры, которые образуются в результате жарки. Да, это вкусно, но вредно», — отметила эксперт.