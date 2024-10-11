Широкая кость и еда после шести: Диетолог развеяла известные мифы о лишнем весе Врач Стрельникова: Ананас, грейпфрут и сельдерей могут способствовать похудению 11 октября, 03:30 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Проблемы лишнего веса являются актуальными во всём мире, а темы похудения и набора веса окутаны множеством домыслов. Во всемирный день борьбы с ожирением, который отмечается 11 октября, врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова развенчала самые известные мифы о лишнем весе.

Например, утверждение «у тебя просто широкая кость» не имеет под собой медицинской основы. В беседе с Life.ru Стрельникова подчеркнула, что в медицине нет такого понятия, а вес человеческого скелета, варьирующийся в пределах 2–3 кг, не влияет на ожирение.

Ещё одно популярное заблуждение — лишний вес якобы обусловлен исключительно генетикой. Диетолог отмечает, что, хотя наследственные формы ожирения действительно существуют, их доля в общей картине составляет всего около 5%. Основная причина лишнего веса кроется в образе жизни и питании, а не в наследственных факторах.

Не менее популярный миф касается приёма пищи после 18:00. Считается, что ужинать поздно нельзя, однако по словам врача, самое важное — это учитывать биоритмы организма. Специалист подчёркивает, что последний приём пищи должен происходить за 3 часа до сна, а конкретное время ужина зависит от режима дня. Исследования показали, что лучший интервал для ужина — между 18:00 и 20:00.

Миф о вреде глютена также остаётся актуальным. Многие люди без медицинских показаний отказываются от продуктов, содержащих глютен, считая, что это улучшит их здоровье. Диетолог напоминает, что исключать его следует только при наличии заболеваний, таких как целиакия или чувствительность к глютену.

Здоровому человеку, не имеющему жалоб по самочувствию, нет необходимости исключать глютен из рациона питания, так как за этим следует дефицит большого количества макро- и микронутриентов в организме. Татьяна Стрельникова Врач-диетолог клиники «Будь Здоров»

Существует и стереотип о том, что для похудения необходимо постоянно считать калории. Хотя контроль над калорийностью рациона важен, диетолог предостерегает от чрезмерной зацикленности на подсчёте калорий. Такой подход может привести к формированию расстройств пищевого поведения, что, в свою очередь, способно вызвать ещё большую прибавку массы тела. Важно формировать индивидуальные принципы питания, которые учитывают особенности организма и образ жизни, под руководством квалифицированного специалиста.

Ещё один частый вопрос — обязательное ежедневное употребление супов. Врач объясняет, что супы действительно могут быть полезными, если приготовлены правильно: без большого количества масла и жиров. Однако не стоит считать, что суп обязателен каждый день. Ограничения касаются наваристых бульонов, особенно для людей с проблемами лишнего веса или повышенными показателями липидов в крови.

Cупы действительно могут быть полезными, если приготовлены правильно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angelika Heine

Что касается модных диет, таких как белковые (низкоуглеводные), диетолог рекомендует с осторожностью относиться к этим методам похудения. Белковая диета может помочь в краткосрочной перспективе по назначению врача, но не является оптимальной для долгосрочного поддержания здоровья.

«В настоящее время многие долгосрочные исследования показывают, что оптимальным принципом снижения и поддержания массы тела является средиземноморский стиль питания», — подчеркнула Стрельникова.

В заключение диетолог отметила, что некоторые продукты, такие как ананас, грейпфрут и сельдерей, действительно могут способствовать процессам похудения благодаря своим свойствам. Однако они не являются чудо-средством, способным «сжигать» жиры без дополнительной физической активности и правильного питания. Например, употребление зелёного чая с лимоном до и после тренировки может немного ускорить метаболизм, но лишь в сочетании с другими факторами.

Ранее нутрициолог дала профессиональную оценку трапезам самых известных правителей России. ПО её словам, Иван IV переедал, а Александр II питался правильнее всех.

Авторы Андрей Горяничев