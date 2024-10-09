Обжорство, бублики и свёкла: Нутрициолог разобрала Life.ru рацион русских царей и императоров

Хуже всех среди русских царей и императоров питался Иван IV Грозный, который любил пышные застолья и часто переедал. А вот Александр II, напротив, составлял рацион по всем канонам здорового образа жизни и мог похвастать эталонным меню. Профессиональную оценку трапезам самых известных правителей страны специально для Life.ru дала нутрициолог Лариса Никитина.

По словам собеседницы издания, первому царю всея Руси ежедневно накрывали на стол разнообразные блюда, закуски, выпечку и десерты. Он не видел меры в количестве съеденного, а потому его отношение к приёму пищи нельзя назвать образцовым. Про рацион Петра I известно немного. Первый император предпочитал завтракать ячневой кашей, которая славится богатым набором микроэлементов и достаточным количеством белка, но является очень калорийной. А вот Екатерина Великая страдала инсулинорезистентностью и любила налегать на выпечку, соленья и соусы, поделилась Никитина. Особенно представительнице династии Романовых полюбились бублики, а это лишь мука, вода и сахар.

Александр I не переедал. У него не было фетиша поесть, он не любил это. Он любил свеклу, которая очень полезна и улучает обмен веществ, способствуя правильной работе ЖКТ. Николай I также ел очень мало, пропуская приёмы пищи. Это было интервальное голодание, что полезно. Любил пожарские котлеты, по калорийности это не очень много, если без белого хлеба Лариса Никитина Нутрициолог

Преемник Николая I, император Александр II, выстраивал рацион вокруг своего главного хобби — охоты. Он предпочитал употреблять то мясо, которое добыл сам, сочетая его с натуральными овощами и хлебом. Его сын Александр III не унаследовал от отца любовь к правильному питанию и часто налегал на рыбу под всевозможными соусами, состоящими из муки, крахмала и сахара. Последний же глава Российской империи в лице Николая II предпочитал сидеть на диете и соблюдать посты, отказываясь даже от мяса и рыбы.

«Из всех вышеперечисленных правильнее всех питался Александр II, который ел то, что добыл на охоте. Хуже и неправильнее всех ел Иван Грозный, так как он ел много и это было долго, не было режима питания. И также Екатерина Великая питалась плохо, поедая выпечку и соления», — подытожила нутрициолог.

Ликбез по особенностям приготовления блюд в давно минувшие столетия для Life.ru провела врач-диетолог Елена Соломатина. Так, например, все соленья раньше делались по-другому. При их приготовлении не добавляли много соли, а овощи получались фактически просто мочёными. Никаких пестицидов и гербицидов при их выращивании не использовалось. То же самое касается и мяса.

«Говядина, например была источником омега-3 и жирных кислот, поскольку коровы паслись на лугах, и, соответственно, вся пищевая цепочка не была нарушена. Конечно, ни о каких там антибиотиках и гормонах речи быть не могло, и никто и не знал, что это такое. Ну и мясо, и та же дичь, это мясо, оно постное, то есть оно не содержит такого количества жиров насыщенных», — поделилась специалист.