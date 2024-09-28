Мясо и морепродукты в топе: Россияне признались, чем бы хотели лакомиться круглый год

Вкусовые привычки россиян варьируются в зависимости от времени года, однако большинство не придерживается строгих сезонных диет. Если бы перед ними встал вопрос только одного продукта на год, у подавляющего большинства это были бы морепродукты мясо.

Более трети участников опроса сети доставки суши и роллов «Много лосося», которое есть в распоряжении Life.ru, признались, что готовят еду ежедневно. И большинство (53%) не изменяют своё питание в зависимости от сезона. Однако некоторые факторы всё же заставляют вносить изменения, например, погодные условия, изменения в здоровье и самочувствии, а также сезонные продукты.

Круглый год россияне готовы питаться исключительно морепродуктами (82%), мясом (73%) и салатами (68%). Также среди популярных блюд участники называли суши (47%), пиццу (36%), фрукты (32%) и овощи (28%). Лишь немногие смельчаки предпочли бы оставить себе только мороженое, чипсы и фастфуд.

В зимний период россияне чаще едят горячие блюда и супы (73% респондентов). Летом — увеличивают потребление фруктов и овощей (68%). Весной около 47% стремятся к более «лёгкому» питанию с добавлением низкокалорийных продуктов.