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28 сентября, 04:00

Мясо и морепродукты в топе: Россияне признались, чем бы хотели лакомиться круглый год

Опрос: Большинство россиян готовы круглый год питаться мясом и морепродуктами

Круглый год питаться только мясом готовы 73% опрошенных россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DiPres

Круглый год питаться только мясом готовы 73% опрошенных россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DiPres

Вкусовые привычки россиян варьируются в зависимости от времени года, однако большинство не придерживается строгих сезонных диет. Если бы перед ними встал вопрос только одного продукта на год, у подавляющего большинства это были бы морепродукты мясо.

Более трети участников опроса сети доставки суши и роллов «Много лосося», которое есть в распоряжении Life.ru, признались, что готовят еду ежедневно. И большинство (53%) не изменяют своё питание в зависимости от сезона. Однако некоторые факторы всё же заставляют вносить изменения, например, погодные условия, изменения в здоровье и самочувствии, а также сезонные продукты.

Круглый год россияне готовы питаться исключительно морепродуктами (82%), мясом (73%) и салатами (68%). Также среди популярных блюд участники называли суши (47%), пиццу (36%), фрукты (32%) и овощи (28%). Лишь немногие смельчаки предпочли бы оставить себе только мороженое, чипсы и фастфуд.

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В зимний период россияне чаще едят горячие блюда и супы (73% респондентов). Летом — увеличивают потребление фруктов и овощей (68%). Весной около 47% стремятся к более «лёгкому» питанию с добавлением низкокалорийных продуктов.

Ранее нутрициолог рассказала для Life.ru, кому стоит как можно чаще есть тыкву. Этот овощ особенно рекомендуется включить в рацион тем, кто стремится повысить иммунитет, а также людям с заболеваниями ЖКТ.

Анатолий Цейко
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