Верблюжье молоко и куча сахара: Диабетиков призвали забыть о дубайском шоколаде

Дубайский шоколад хоть и не самое худшее лакомство в мире, но и лучшим назвать его невозможно, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина, раскрывая вред распиаренного десерта.

По её словам, в состав продукта входят верблюжье молоко, шоколад, много-много сахара и фисташковая паста, из-за чего дубайский шоколад противопоказан диабетикам, а также людям с атеросклерозом, генной резистентностью и лишним весом. Эксперт добавила, что лакомство содержит большое количество калорий.