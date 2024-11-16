Верблюжье молоко и куча сахара: Диабетиков призвали забыть о дубайском шоколаде
Диетолог Соломатина: Дубайский шоколад противопоказан диабетикам
Дубайский шоколад хоть и не самое худшее лакомство в мире, но и лучшим назвать его невозможно, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина, раскрывая вред распиаренного десерта.
По её словам, в состав продукта входят верблюжье молоко, шоколад, много-много сахара и фисташковая паста, из-за чего дубайский шоколад противопоказан диабетикам, а также людям с атеросклерозом, генной резистентностью и лишним весом. Эксперт добавила, что лакомство содержит большое количество калорий.
«Конечно, это не самое-самое прямо плохое лакомство. Но и не самое лучшее», — заключила собеседница «Царьграда».
Ранее россиян предупредили об опасности распиаренного дубайского шоколада, который может вызвать кровотечение из вен пищевода. Кстати, попробовавшая десерт гражданка заработала отёк Квинке.
Kandinsky 3.1 / Life.ru