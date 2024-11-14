Россиян предупредили о преступной схеме с дубайским шоколадом и детьми-сиротами
Генконсульство призвало россиян не привозить дубайский шоколад детям-сиротам
Россиян попросили не перевозить через границу именитый дубайский шоколад из ОАЭ, который получили от неизвестных людей. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Объединенных Арабских Эмиратах.
Часто такую сладость в десяти коробках могут попросить передать детям-сиротам. При этом внутри может оказаться неприятный сюрприз.
«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а «киндер-сюрприз» для таможни. Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т.д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является», — заявили в дипмиссии.
К слову, недавно россиянка получила отёк Квинке после того, как попробовала дорогую и знаменитую шоколадку. Девушка решила поймать тот самый хайп и приобрела себе плитку. В итоге у неё начался зуд в области рта, возникли приступ удушья и кашель, веки глаз отекли, и она стала терять сознание. Сладкоежке вызвали скорую.
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