«Думал, первой будет печень»: Хованский заявил, что у него отказывают ноги

Хованский опубликовал фотографию с медицинской иглой для забора крови у себя в руке. Он признался, что ожидал проблем с печенью, но первыми начали подводить ноги. Блогер сообщил, что сдал несколько анализов и подозревает у себя алкогольную полинейропатию. Он отметил, что подтверждение этого диагноза вынудит его отказаться от горячительного навсегда. Кроме того, стример рассказал, что в последнее время из-за употребления снюса его постоянно тревожит рвота желчью. На этом грустные новости не закончились: некогда популярный в России блогер официально заявил о разводе с женой.