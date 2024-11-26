«Думал, первой будет печень»: Хованский заявил, что у него отказывают ноги
Блогер Юрий Хованский заявил, что у него начали отказывать ноги из-за алкоголя
Юрий Хованский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yurykhovansky
Блогер и автор хита «Батя в здании» Юрий Хованский заявил, что у него начали отказывать ноги. Печальными новостями уехавший из России стример поделился у себя в социальных сетях.
Хованский опубликовал фотографию с медицинской иглой для забора крови у себя в руке. Он признался, что ожидал проблем с печенью, но первыми начали подводить ноги. Блогер сообщил, что сдал несколько анализов и подозревает у себя алкогольную полинейропатию. Он отметил, что подтверждение этого диагноза вынудит его отказаться от горячительного навсегда. Кроме того, стример рассказал, что в последнее время из-за употребления снюса его постоянно тревожит рвота желчью. На этом грустные новости не закончились: некогда популярный в России блогер официально заявил о разводе с женой.
Ранее Life.ru сообщал, что каналы Юрия Хованского на платформах Telegram и Twitch были добавлены в список запрещённых сайтов. Это решение было принято Федеральной налоговой службой. По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, причиной введения санкций в отношении блогера стала реклама онлайн-казино.