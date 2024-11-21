Чрезмерное употребление алкоголя в молодости ускоряет старение мозга

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging, выявило, что чрезмерное употребление алкоголя в молодом возрасте может вызвать изменения в мозге, сходные с процессами старения. Учёные провели эксперимент на мышах, чтобы оценить долгосрочные последствия алкогольного воздействия.

В рамках исследования мышам предоставляли доступ к алкоголю раз в четыре дня, что соответствует типичному поведению людей, страдающих алкоголизмом: когда интенсивное потребление на выходных сменяется паузой в будние дни. Животных угощали спиртным месяц, их возраст составлял от 8 до 12 недель, что эквивалентно 20 годам у человека. После прекращения воздействия алкоголя, животных наблюдали до достижения 9–12 месяцев, что соответствует 30-40 человеческим годам.

Результаты показали, что раннее злоупотребление алкоголем оставило значительный след в мозге взрослых мышей, вызывая нарушения в передаче сигналов между нейронами. Эти изменения аналогичны тем, которые наблюдаются при ухудшении памяти и когнитивных функций в старшем возрасте. Несмотря на то, что некоторые нейронные изменения могут возвращаться к норме после прекращения употребления алкоголя, определенные эффекты остаются долговременными.

Исследователи также обратили внимание на потенциальные связи между деменцией и состоянием печени, подчеркивая необходимость дальнейших исследований в этой области. В будущем ученые планируют изучить возможность использования белка соматостатина для защиты мозга от алкогольного повреждения, так как этот белок способствует взаимодействию нейронов.