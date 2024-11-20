Искусственный интеллект повлияет на размер мозга: что думают ученые

Учёные пришли к интересным выводам о возможном воздействии искусственного интеллекта (ИИ) на когнитивные функции и размер человеческого мозга. В журнале «The Quarterly Review of Biology» было опубликовано исследование, в котором анализируется, как взаимодействие с ИИ может повлиять на эволюционные процессы.

Исследователи отмечают, что искусственный интеллект всё лучше имитирует человеческое поведение и социальные отношения, особенно в сфере виртуального общения и знакомств. Это может привести к изменениям в социальной динамике, репродуктивном поведении и когнитивных процессах, включая уменьшение размеров мозга и снижение концентрации внимания.

Современные учёные всё чаще задаются вопросом о том, как искусственный интеллект может повлиять на развитие человека. Например, профессор Домингос в своей статье в журнале «Neuropsychology» выделяет проблему «когнитивной разгрузки», когда люди становятся зависимыми от ИИ, что снижает их способность самостоятельно решать задачи. Он полагает, что это может привести к уменьшению критического мышления и креативности, так как люди всё чаще полагаются на ИИ для выполнения сложных умственных задач.

Британский учёный Джеффри Хинтон, который ранее считал, что ИИ начнёт представлять угрозу человечеству только через 30 лет, теперь предупреждает о возможности появления сверхразума уже через пять лет. Он указывает на стремительное развитие технологий, что может привести к непредсказуемым последствиям для человечества.

Несмотря на потенциальные риски, исследователи подчёркивают, что не все технологии ИИ несут угрозу. Некоторые традиционные инструменты продолжают требовать от человека активного участия и усилий. Однако, учитывая скорость технологических изменений, предсказание долгосрочных эволюционных последствий остаётся сложной задачей. Поэтому учёные призывают к осторожности и внимательному анализу влияния ИИ на человеческое развитие, чтобы избежать негативных последствий для общества.