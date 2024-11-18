В Канаде стремительно распространяется новая неизвестная болезнь мозга

В Канаде зарегистрирована вспышка загадочного заболевания головного мозга, которое преимущественно поражает людей до 45 лет. На данный момент заболевшими числятся несколько сотен человек, из которых 40 — скончались. Об этом сообщает издание The Guardian

Премьер-министр канадской провинции Нью-Брансуик, Сьюзан Холт, обратилась к Агентству общественного здравоохранения Канады с просьбой расследовать происхождение болезни. Власти уже выделили для этого пять миллионов долларов. Также сообщается, что вспышку заболевания зафиксировали в соседней Новой Шотландии.

Симптомы включают беспокойство, бессонницу, боль в конечностях, проблемы с равновесием, стук зубов, сильные мышечные спазмы, ухудшение зрения и галлюцинации. Местные врачи обеспокоены тем, что многие пациенты получают неправильные диагнозы и лечение, но пока что выявить заболевание на ранних стадиях невозможно.

Некоторые ученые предполагают, что влияние окружающей среды или сочетание разных факторов может запускать или ускорять нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Но окончательной гипотезы, объясняющей происхождение загадочной эпидемии, на данный момент нет.