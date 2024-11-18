Житель Новосибирска сделал пластику носа и теперь не может дышать

Мужчина из Новосибирска решился сделать пластику носа и теперь не может дышать — по его словам, хирург уменьшил ему ноздри в два раза. О ситуации рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.

Слева результат после пластики, справа — до неё. Фотография © SHOT ПРОВЕРКА

Как стало известно нашим коллегам, 39-летний житель Новосибирска по имени Станислав хотел исправить небольшую кривизну носа и обратился в местную клинику «Ависмед». По его словам, врач сразу же вызвался заняться его случаем и обозначил стоимость — 320 тысяч рублей. Правда, существенные детали операции выяснились только после оплаты: мужчину «обрадовали», что потребуется серия серьёзных процедур — вазотомия, септопластика и ринопластика. Будущий вид носа медицинский специалист набросал за полчаса до операции, после чего пациент лёг на хирургический стол.

Станислав после пластики носа. Фотография © SHOT ПРОВЕРКА

Ожидания драматически разошлись с реальностью — вместо прямого носа Станислав обнаружил у себя на лице нечто, больше похожее на свиной пятачок. Хирург уменьшил размер его ноздрей в два раза и мужчина теперь не может нормально дышать. Сейчас пациенту приходится на постоянной основе использовать расширителя для носа, по-другому кислород не поступает. Как рассказал пострадавший от действий хирурга, качество жизни стремительно рухнуло — он не может нормально выйти на улицу или найти работу, а большую часть времени ему приходится проводить лёжа.

Станислав после пластики носа. Фотография © SHOT ПРОВЕРКА

Результат долгих споров с клиникой Станислава не обрадовал — в учреждении отказались переделывать работы. На исправление последствий мужчина уже потратил свыше миллиона рублей и до сих пор ищет квалифицированного специалиста, который смог бы исправить то, что сделал хирург «Ависмеда».