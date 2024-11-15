Лолита рассказала, как у неё в подбородке «лопнула нить» после пластики
Певица Лолита Милявская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Знаменитая своей открытостью певица Лолита Милявская рассказала, что прибегает к пластической хирургии. Однажды она ослушалась врача и пошла выступать после операции, в итоге у неё лопнула нить в подбородке, рассказала артистка журналисту сайта MK.Ru.
Однажды Лолита исправила подбородок и врач наказал ей не петь 20 дней, но бунтарка ослушалась и поехала выступать.
«И у меня лопнула какая-то нить в подбородке, которая была внутри. Я не разбираюсь в этом, но мой хирург увидел это во время съемки. Сказал, что мне надо заехать к нему и починиться. Что я, конечно же, не сделала», — говорит артистка.
Она отметила, что в ближайшее время не планирует посещать пластического хирурга, а «подкалывается» лишь когда требует организм. Происходит это не чаще, чем раз в девять месяцев.
Недавно светская львица из Швейцарии Джослин Вильденштейн, получившая известность после огромного количества пластических операций на лице и прозванная «женщина-кошка», показала фанатам свою фотографию до хирургических вмешательств. При этом она по-прежнему отрицает, что ложилась под нож врача.