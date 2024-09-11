Хирург Хайдаров отсудил у главы Ассоциации жертв пластической хирургии 5 миллионов за пять фраз

Звёздный хирург Тимур Хайдаров отсудил пять миллионов рублей у так называемого президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель (настоящая фамилия Кирсанова) за пять оскорбительных фраз. Об этом сообщает SHOT.

Заявления Рашель касались образования хирурга, его практики и родственников. Также она утверждала, что на Хайдарова заведено уголовное дело, по которому 87 человек признаны потерпевшими.