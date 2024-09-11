Хирург Хайдаров отсудил у главы Ассоциации жертв пластической хирургии 5 миллионов за пять фраз
SHOT: Хайдаров отсудил 5 млн руб. у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Тимур Хайдаров и Александра Рашель. Обложка © drkhidarov, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasharashel
Звёздный хирург Тимур Хайдаров отсудил пять миллионов рублей у так называемого президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель (настоящая фамилия Кирсанова) за пять оскорбительных фраз. Об этом сообщает SHOT.
Заявления Рашель касались образования хирурга, его практики и родственников. Также она утверждала, что на Хайдарова заведено уголовное дело, по которому 87 человек признаны потерпевшими.
Ранее Life.ru писал, что Тимур Хайдаров потребовал пять миллионов рублей с главы Ассоциации жертв пластической хирургии за оскорбления в свой адрес. Противостояние между ними длится уже давно. Называющая себя пластическим хирургом женщина неоднократно публично заявляла о "некачественных операциях" оппонента и требовала проверить его клинику. Причём соответствующее обращение она направила руководству Комитета Госдумы по культуре.