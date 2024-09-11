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11 сентября, 13:35

Хирург Хайдаров отсудил у главы Ассоциации жертв пластической хирургии 5 миллионов за пять фраз

SHOT: Хайдаров отсудил 5 млн руб. у главы Ассоциации жертв пластической хирургии

Тимур Хайдаров и Александра Рашель. Обложка © drkhidarov, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasharashel

Тимур Хайдаров и Александра Рашель. Обложка © drkhidarov, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasharashel

Звёздный хирург Тимур Хайдаров отсудил пять миллионов рублей у так называемого президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель (настоящая фамилия Кирсанова) за пять оскорбительных фраз. Об этом сообщает SHOT.

Заявления Рашель касались образования хирурга, его практики и родственников. Также она утверждала, что на Хайдарова заведено уголовное дело, по которому 87 человек признаны потерпевшими.

Клиника Хайдарова, закрытая за грубые нарушения, открылась раньше срока
Клиника Хайдарова, закрытая за грубые нарушения, открылась раньше срока

Ранее Life.ru писал, что Тимур Хайдаров потребовал пять миллионов рублей с главы Ассоциации жертв пластической хирургии за оскорбления в свой адрес. Противостояние между ними длится уже давно. Называющая себя пластическим хирургом женщина неоднократно публично заявляла о "некачественных операциях" оппонента и требовала проверить его клинику. Причём соответствующее обращение она направила руководству Комитета Госдумы по культуре.

Дарья Нарыкова
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