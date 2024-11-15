Раздутые щёки и узкие глаза: Сколько Бабкина отдала за неудачную пластику лица
Хирург Золотарёва: Бабкина потратила более миллиона рублей на неудачную пластику
Надежда Бабкина. Обложка © Telegram / Надежда Бабкина
Изменившееся лицо Надежды Бабкиной с недавних пор активно обсуждается в Сети. Многие комментаторы полагают, что певица сделала неудачную пластику. Аналогичного мнения придерживается и пластический хирург Наталья Золотарёва.
«Видно, что щёки знаменитости слишком уж раздулись, а глаза, по сравнению с ними, кажутся узкими щёлочками», — отметила эксперт.
В беседе с порталом «Страсти» она подчеркнула, что Бабкина периодически делает косметические процедуры, однако последние метаморфозы скорее испортили общую картину. Хирург полагает, что проблема в «штампованной косметологии от не самого квалифицированного специалиста».
По её словам, последние косметические процедуры «удешевили» внешность Бабкиной и «опошлили» прежние работы хороших специалистов. Золотарёва полагает, что звезда отдала за неудачную пластику более миллиона рублей, хотя выглядит всё на 300 тысяч.
Ранее продюсер раскрыл гонорар и райдер Надежды Бабкиной. По словам эксперта, певица за одно выступление просит до семи миллионов рублей.