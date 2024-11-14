Доказал, что не альфонс: Молодой муж Надежды Бабкиной заработал целое состояние

Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор «срубил» 33 миллиона рублей на продаже свечей и аромадиффузоров. Об этом сообщает портал «Страсти».

Евгений Гор является владельцем и единственным учредителем компании ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ», специализирующейся на производстве свечей. По информации из общественных источников, в 2023 году его компания принесла доход в размере 202,6 миллиона рублей, из которых 33,1 миллиона рублей составила чистая прибыль. Для сравнения, в 2022 году чистая прибыль составляла чуть больше — 33,6 миллиона рублей при общем доходе 165 миллионов рублей. Также известно, что стоимость одной свечи составляет 1500 рублей, а фирма также предлагает диффузоры, цена на которые начинается от 3000 рублей.

С 2003 года Надежда Бабкина находится в гражданском браке с певцом Евгением Гором. В программе «Секрет на миллион» она призналась, что, несмотря на то, что они живут отдельно, это не влияет на их крепкие отношения.