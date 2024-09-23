Предсказания астролога, отъезд в ночи: Бабкина рассказала, как Пугачёва покидала Россию

Певица Надежда Бабкина поделилась подробностями отъезда коллеги по цеху Аллы Пугачёвой из России. По её словам, Примадонна покинула Родину, ничего не сказав подругам, «в ночи».

«Алла никому не сказала из своих подруг. Они договорились, условно говоря, на тот вечер собраться у неё. Подружка приехала к ним, а их нет. Домработница говорит, что они уехали ночью. Та отвечает, что у них сегодня намечена встреча, они должны посидеть, поболтать. А ни привета, ни ответа…», — рассказала Бабкина в шоу «Антонимы».

Также, по её словам, ещё за год до начала СВО астролог предсказала отъезд и мужу певицы Максиму Галкину*. Однако сам комик тогда не верил в такой исход событий. Когда же это случилось, Примадонна просто уехала за мужем.

Бабкина также вспомнила, как общалась с Софией Ротару, но после начала СВО артистка сказала Надежде Георгиевне: «Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего».

Стоит отметить, что у Пугачёвой осталась недвижимость в России. Например, она пытается продать свою дачу под Москвой стоимостью 125 млн рублей. Это не удаётся сделать звёздному семейству с момента начала СВО в 2022 году. Однако сегодня стало известно, что на их дачу в подмосковном Солнечногорске уже нашёлся покупатель.