Виноваты не только гены: Учёные нашли связь между употреблением алкоголя и облысением

Употребление алкоголя может незначительно увеличить риск развития андрогенетической алопеции (АГА), распространённой формы облысения. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Пусанского национального университета в Южной Корее.

Учёные выяснили, что у людей, регулярно употребляющих алкоголь, вероятность развития АГА выше на 1,4 раза по сравнению с теми, кто совсем не выпивает. АГА — это заболевание, при котором происходит уменьшение волосяных фолликулов. Оно затрагивает как мужчин, так и женщин, и является самой распространённой формой выпадения волос. Обычно алопецию связывают с генетическими и гормональными факторами, однако курение, неправильное питание и стресс также могут спровоцировать развитие болезни.

Одна из гипотез, почему спиртное может влиять на облысение, связана с воздействием ацетальдегида, побочного продукта метаболизма алкоголя. Считается, что он негативно влияет на иммунную среду кожи головы и способствует развитию алопеции. Однако точный механизм пока не разгадан.

Учёные подчеркнули, что собираются продолжить работу над данной проблемой, чтобы получить точные результаты. Следующие исследования будут масштабнее, поэтому потребуют больше времени на подготовку.

Ранее также сообщалось, что алкоголь может негативно влиять и на внешний вид волос. По словам старшего хирурга клиники Harley Street Hair Clinic в Лондоне Грега Виды, спиртные напитки вызывают обезвоживание организма, что делает волосы тусклыми, сухими и ломкими. А ещё большое количество алкоголя мешает усваиваться железу и цинку — важным микроэлементам для здоровья волос.