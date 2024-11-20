Трихолог озвучила 5 причин стремительного облысения в молодости
Трихолог Денисова назвала наследственность главной причиной выпадения волос
Трихолог Екатерина Денисова перечислила главные причины выпадения волос. Первая из них — это наследственность. Особенно распространено андрогенетическое выпадение волос.
«В первую очередь нужно обратить внимание на то, изменился ли объём прически, также качество волос», — подчеркнула врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Кроме того, человек может начать терять волосы ещё в молодом возрасте из-за ряда болезней, в том числе аутоиммунных. Также облысение провоцируют вирусные, инфекционные и бактериальные заболевания. Ещё одной причиной, которая влияет на густоту шевелюры, трихолог назвала стресс. Дефицит калорий, витаминов и микроэлементов также может спровоцировать потерю волос.
Чтобы остановить облысение, в первую очередь следует узнать причину. Часто врачи назначают препараты для стимуляции кровообращение в коже головы и продления фазы роста волос. Кроме того, можно прибегнуть к инъекционным методикам: плазмотерапии и мезотерапии. В крайних случаях люди делают трансплантацию волос, что также даёт хороший результат.