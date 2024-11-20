Трихолог озвучила 5 причин стремительного облысения в молодости

Трихолог Екатерина Денисова перечислила главные причины выпадения волос. Первая из них — это наследственность. Особенно распространено андрогенетическое выпадение волос.

«В первую очередь нужно обратить внимание на то, изменился ли объём прически, также качество волос», — подчеркнула врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, человек может начать терять волосы ещё в молодом возрасте из-за ряда болезней, в том числе аутоиммунных. Также облысение провоцируют вирусные, инфекционные и бактериальные заболевания. Ещё одной причиной, которая влияет на густоту шевелюры, трихолог назвала стресс. Дефицит калорий, витаминов и микроэлементов также может спровоцировать потерю волос.