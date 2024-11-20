Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 12:22

Трихолог озвучила 5 причин стремительного облысения в молодости

Трихолог Денисова назвала наследственность главной причиной выпадения волос

Трихолог Екатерина Денисова перечислила главные причины выпадения волос. Первая из них — это наследственность. Особенно распространено андрогенетическое выпадение волос.

«В первую очередь нужно обратить внимание на то, изменился ли объём прически, также качество волос», — подчеркнула врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Трихолог опроверг миф о стрижке младенца, в который до сих пор верят многие родители
Трихолог опроверг миф о стрижке младенца, в который до сих пор верят многие родители

Кроме того, человек может начать терять волосы ещё в молодом возрасте из-за ряда болезней, в том числе аутоиммунных. Также облысение провоцируют вирусные, инфекционные и бактериальные заболевания. Ещё одной причиной, которая влияет на густоту шевелюры, трихолог назвала стресс. Дефицит калорий, витаминов и микроэлементов также может спровоцировать потерю волос.

Чтобы остановить облысение, в первую очередь следует узнать причину. Часто врачи назначают препараты для стимуляции кровообращение в коже головы и продления фазы роста волос. Кроме того, можно прибегнуть к инъекционным методикам: плазмотерапии и мезотерапии. В крайних случаях люди делают трансплантацию волос, что также даёт хороший результат.

Обложка ©

freepik/user18526052

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar