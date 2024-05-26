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26 мая, 07:39

Трихолог опроверг миф о стрижке младенца, в который до сих пор верят многие родители

Трихолог Осепян: Бритьё младенца не поможет улучшить качество волос в будущем

Многие родители бреют своих грудничков, надеясь поспособствовать улучшению качества их волос в будущем, и даже не подозревают, что делают это зря. По словам врача-трихолога Христины Осепян, на данный момент нет научных данных об эффективности такой практики. В действительности за крепость и качество растительности на голове отвечают наследственность или генетика.

"При этом детские волосы отличаются по своей структуре от волос взрослого человека — они более лёгкие и пушистые", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, вера в то, что волосы после бритья станут темнее и плотнее, является иллюзией. Такие процедуры она оставила на усмотрение родителей.

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А ранее родителям рассказали, как выбрать пляж для купания с ребёнком и обезопасить его на воде. Эксперты считают, что малышей нужно учить плавать с раннего возраста, тогда они быстрее адаптируются к водной среде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elizaveta Shishova

Матвей Константинов
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