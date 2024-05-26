Психологи назвали главную ошибку родителей, которые отправляют детей в летний лагерь

Если вы задумались о летнем лагере для ребёнка, желательно выбрать профиль учреждения в зависимости от его увлечений и не забыть о предварительной психологической подготовке. Об этом рассказала психолог Галина Красноруженко.

"Ребёнку нужно рассказать о преимуществах времяпрепровождения в лагере. Также нужно узнать заранее данные вожатого, количество и возраст детей в отряде, узнать программу лагерной смены и обсудить её", — приводит слова эксперта 360.ru.

По её словам, следует обсудить с детьми возможные варианты действий, например, при получении травмы или конфликте, чтобы в необычных ситуациях они понимали, к кому нужно обращаться. Также родители должны отнестись с пониманием, если в первые дни ребёнок будет часто звонить домой.

"Во время адаптации, конечно, может быть стресс. Этот период нужно пережить, потом ребёнок привыкает, а в конце смены и вовсе может говорить, что уже не хочет уезжать домой", — объяснила семейный психолог Ирина Гуляева, добавив, что адаптационный период в лагере составляет от трёх дней до недели.

А психолог-консультант Наталья Панфилова посоветовала не делать скоропалительных выводов, если чадо звонит с жалобами. Последнее, что стоит делать родителям в такой ситуации, — забирать его домой. Лучше приехать и на месте разобраться в ситуации. По её мнению, лагерь — хорошая тренировка для установления взрослых договорённостей, когда ребёнок доверяет родителю, а тот не давит и не принимает решений, о которых ребёнок не просил.