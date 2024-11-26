Эти 5 ошибок в уходе допускают почти все: Они превращают волосы в сало

Осенью и зимой волосы грязнятся чаще, чем в тёплое время года, в том числе из-за постоянного ношения головных уборов. Однако у этой проблемы могут быть и другие, более серьёзные причины, рассказал мастер международного класса, колорист Александр Кувватов.

По словам эксперта, осенью в организме могут происходить изменения в гормональном фоне, влияющие на работу сальных желёз. Из-за этого волосы становятся жирными. Частое использование тяжёлых кондиционеров и неправильный выбор шампуней могут усугубить проблему. Кроме того, колорист указал на ошибку тех людей, которые моют голову каждый день. Это может пересушить кожу и привести к перхоти и раздражению.

«Оптимально мыть волосы через день или два, используя мягкие шампуни, предназначенные для жирных волос. Сухой шампунь помогает быстро освежить прическу и удалить излишки кожного сала. Шампуни с содержанием салициловой кислоты, цинка или глины также отлично подходят для жирных волос, так как эти ингредиенты помогают контролировать выработку кожного сала и очищают кожу головы», — посоветовал Кувватов в эфире радио Sputnik.

Эксперт призвал мыть голову тёплой водой, поскольку горячая стимулирует работу сальных желёз и усиливает жирность. Отказаться следует от лаков, гелей и восков, которые утяжеляют волосы и способствуют их загрязнению. Правильное питание также может помочь. В рацион следует включить больше продуктов, богатых витаминами и минералами. Особенно полезны для здоровья кожи головы витамин B, цинк и омега-3 жирные кислоты.