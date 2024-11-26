«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 11:01

Эти 5 ошибок в уходе допускают почти все: Они превращают волосы в сало

Колорист Кувватов: Горячая вода стимулирует сальные железы и усиливает жирность

Осенью и зимой волосы грязнятся чаще, чем в тёплое время года, в том числе из-за постоянного ношения головных уборов. Однако у этой проблемы могут быть и другие, более серьёзные причины, рассказал мастер международного класса, колорист Александр Кувватов.

По словам эксперта, осенью в организме могут происходить изменения в гормональном фоне, влияющие на работу сальных желёз. Из-за этого волосы становятся жирными. Частое использование тяжёлых кондиционеров и неправильный выбор шампуней могут усугубить проблему. Кроме того, колорист указал на ошибку тех людей, которые моют голову каждый день. Это может пересушить кожу и привести к перхоти и раздражению.

«Оптимально мыть волосы через день или два, используя мягкие шампуни, предназначенные для жирных волос. Сухой шампунь помогает быстро освежить прическу и удалить излишки кожного сала. Шампуни с содержанием салициловой кислоты, цинка или глины также отлично подходят для жирных волос, так как эти ингредиенты помогают контролировать выработку кожного сала и очищают кожу головы», — посоветовал Кувватов в эфире радио Sputnik.

Учёные советуют мыть голову пивом для здоровья волос
Учёные советуют мыть голову пивом для здоровья волос

Эксперт призвал мыть голову тёплой водой, поскольку горячая стимулирует работу сальных желёз и усиливает жирность. Отказаться следует от лаков, гелей и восков, которые утяжеляют волосы и способствуют их загрязнению. Правильное питание также может помочь. В рацион следует включить больше продуктов, богатых витаминами и минералами. Особенно полезны для здоровья кожи головы витамин B, цинк и омега-3 жирные кислоты.

Ранее трихолог озвучила главные причины потери волос в молодости. Первая из них — это наследственность. Также шевелюра может стать значительно меньше из-за ряда болезней, в том числе аутоиммунных. На красоте причёски сказывается и стресс. Ещё одна причина — дефицит калорий, витаминов и микроэлементов.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar