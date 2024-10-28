Учёные советуют мыть голову пивом для здоровья волос

Пиво может оказывать эффект кондиционера при нанесении на волосы, а также влиять на их здоровье. Об этом рассказывает телеканал Fox News со ссылкой на Healthline.

Исследователи отмечают, что в пиве содержится кальций, белок, витамин D и E. После такого «пенного» ухода волосы действительно будут выглядеть лучше, считает доктор Райан Уэлтер. Учёные рекомендуют наносить напиток на волосы и держать около пяти минут, а после смывать тёплой водой.

«Пиво в ваших волосах больше похоже на кондиционер. Итак, ваши волосы по сути состоят из белковых нитей, и поскольку к этим нитям могут прилипать различные вещества, это может помочь вашим волосам выглядеть гораздо более здоровыми, чем они есть на самом деле, или даже повысить их здоровье, по сути, кондиционируя их», — сказал он.