«Пусть молится»: Отвергнутый проституткой уфимец грозит ей божьей карой за разлитое пиво
Mash: Житель Уфы грозит расправой вытолкавшей его из квартиры проститутке
Житель Уфы по имени Юрий, которому из-за банки пива в интимных услугах отказала проститутка, не только залез к ней в электрощиток и отрубил питание в квартире, но и обещает подкараулить представительницу древнейшей профессии у дома и изуродовать «как Бог черепаху». Видео с обещаниями разгневанного клиента опубликовал Mash Batash.
Проститутка выталкивает ошеломлённого уфимца Юрия и его банку пива. Обложка © Telegram / Mash Batash
«Я подкараулю её возле этого адреса. Я ей все [лицо] разобью. <...> И пусть она молится Господу Богу, чтобы я завтра или послезавтра не приехал, её там не подкараулил. <...> Я [изобью] её там. Как Бог черепаху я её изуродую», — заявил Юрий нашему коллеге из Mash Batash.
Он был щедр на угрозы и часть из них адресовал редакции телеграм-канала, заявив, что изобьёт сотрудников и закроет Mash через СК РФ. А ещё он напомнил, что проституция запрещена российским законодательством, но отказался комментировать, зачем сам решил оплатить услуги профессионалки.
Как заявил вандал, что девушка сказала, что возьмёт с него три тысячи рублей за 30 минут работы. Юрий согласился, а после, его словам, она внезапно начала выталкивать и за дверь и — тут действительно некрасиво получилось — разлила его пиво.
Кстати, по словам Юрия, больше всего его тревожит, что об этом неприятном случае проведает его девушка. Она сейчас в больнице на восьмом месяце беременности.
Напомним, курьёз произошёл в Уфе 15 октября — 32-летний Юрий заявился к даме, оказывающей услуги интимного характера, без цветов, но с банкой пива, причём открыл он её ещё по пути. Девушке, видимо, степень его трезвости доверия не внушила, поэтому она силой выставила его за дверь, расплескав попутно содержимое банки. Оскорбленный отказом проститутки и понапрасну растраченным пенный мужчина настолько разъярился, что распотрошил электрический щит от её квартиры.
Telegram / Mash Batash