«Пусть молится»: Отвергнутый проституткой уфимец грозит ей божьей карой за разлитое пиво

Житель Уфы по имени Юрий, которому из-за банки пива в интимных услугах отказала проститутка, не только залез к ней в электрощиток и отрубил питание в квартире, но и обещает подкараулить представительницу древнейшей профессии у дома и изуродовать «как Бог черепаху». Видео с обещаниями разгневанного клиента опубликовал Mash Batash.

Проститутка выталкивает ошеломлённого уфимца Юрия и его банку пива. Обложка © Telegram / Mash Batash

«Я подкараулю её возле этого адреса. Я ей все [лицо] разобью. <...> И пусть она молится Господу Богу, чтобы я завтра или послезавтра не приехал, её там не подкараулил. <...> Я [изобью] её там. Как Бог черепаху я её изуродую», — заявил Юрий нашему коллеге из Mash Batash.

Он был щедр на угрозы и часть из них адресовал редакции телеграм-канала, заявив, что изобьёт сотрудников и закроет Mash через СК РФ. А ещё он напомнил, что проституция запрещена российским законодательством, но отказался комментировать, зачем сам решил оплатить услуги профессионалки.

Как заявил вандал, что девушка сказала, что возьмёт с него три тысячи рублей за 30 минут работы. Юрий согласился, а после, его словам, она внезапно начала выталкивать и за дверь и — тут действительно некрасиво получилось — разлила его пиво.

Кстати, по словам Юрия, больше всего его тревожит, что об этом неприятном случае проведает его девушка. Она сейчас в больнице на восьмом месяце беременности.