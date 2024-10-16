На сайте ДОСААФ появилась статья об отличиях между типами проституток
На официальном портале Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) появились статьи о проститутках. Два текста — один про ивановских жриц любви, а второй про выбор между салонами и индивидуалками — внезапно появились сегодня на сайте. Сейчас они уже удалены, сообщает «Газета.ru».
Статья про салоны и индивидуалок на сайте ДОСААФ. Фото © Telegram / Газета.Ru
Статья про проституток в Иванове на сайте ДОСААФ. Фото © Telegram / Газета.Ru
Как именно статьи попали на сайт — неизвестно. Возможно, сайт кто-то взломал или же сотрудники перепутали порталы.
Ранее Life.ru писал, что роботы-пылесосы превратились в расистов и обсыпали американцев матами. В США обвиняют во всём китайских хакеров.
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