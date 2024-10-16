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16 октября, 15:39

На сайте ДОСААФ появилась статья об отличиях между типами проституток

На официальном портале Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) появились статьи о проститутках. Два текста — один про ивановских жриц любви, а второй про выбор между салонами и индивидуалками — внезапно появились сегодня на сайте. Сейчас они уже удалены, сообщает «Газета.ru».

Статья про салоны и индивидуалок на сайте ДОСААФ. Фото © Telegram / Газета.Ru

Статья про салоны и индивидуалок на сайте ДОСААФ. Фото © Telegram / Газета.Ru

Статья про проституток в Иванове на сайте ДОСААФ. Фото © Telegram / Газета.Ru

Статья про проституток в Иванове на сайте ДОСААФ. Фото © Telegram / Газета.Ru

Как именно статьи попали на сайт — неизвестно. Возможно, сайт кто-то взломал или же сотрудники перепутали порталы.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Полина Никифорова
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