На сайте ДОСААФ появилась статья об отличиях между типами проституток

На официальном портале Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) появились статьи о проститутках. Два текста — один про ивановских жриц любви, а второй про выбор между салонами и индивидуалками — внезапно появились сегодня на сайте. Сейчас они уже удалены, сообщает «Газета.ru».