Мстительный россиянин вырубил свет проститутке в красном белье за отказ в сексе из-за пива

Оставшийся без секса житель Уфы вырубил свет проститутке, которая выгнала его из квартиры, где принимает клиентов. Девушка встретила его в эротичном красном белье, но услугу не оказала. И всё из-за банки пива, пишет SHOT.

Житель Уфы вырубил свет проститутке. Видео © SHOT

Вчера 32-летний Юрий заглянул в дом ночной бабочки на проспекте Октября. С баночкой пива, которую начал глушить ещё по пути для большего раскрепощения. Получить желаемое от девушки он рассчитывал за 3 тысячи рублей, но в нетрезвом состоянии та принимать отказалась. Клиент разгневался и вырубил придирчивой путане электричество. Он вырвал пробки с проводами, приговаривая: «Сиди без света».

На этом месть не закончилась. Неудовлетворённый Юра набрал по домофону старшей по подъезду, пожаловался на притон и заявил, что если его не устранить, то у всех «будут проблемы».

Теперь в МВД проводят проверку. К слову, проституткой недоволен не только Юрец, но и другие жильцы дома. Они утверждают, что из квартиры постоянно доносятся томные стоны, а в подъезд заходят разные непонятные ребята, которые то и дело что-то ломают.