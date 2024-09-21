Отбил девушку у друга: Депутат из пикантного видео с «проституткой в Госдуме» оказался разлучником-семьянином
SHOT: Депутат Парфёнов, заподозренный в заказе проститутки в ГД, женат
Депутат Денис Парфёнов, который, предположительно, стал участником скандального эротического видео, на котором женщина ублажает мужчину в кабинете Госдумы, женат. А супруга у него возникла тогда, когда он отбил жену у товарища и однопартийца около пяти лет назад. Сейчас у пары двое детей. Об этом пишет SHOT.
Денис Парфёнов с женой и ребёнком. Фото © Telegram / SHOT
С Марией Ломакиной 36-летний коммунист познакомился несколько лет назад. Она вместе со своим бойфрендом приехала в Москву из Магнитогорска, все трое уже были членами партии. Женщина и её возлюбленный обсуждали, какой будет их идеальная свадьба, которая в итоге так и не случилась, поскольку Парфёнов увёл девушку. Потом они поженились, а затем в их доме появился и топот маленьких ножек по полу.
Ломакина зарабатывала на жизнь, давая детям уроки английского языка, а затем стала помощницей своего мужа в Госдуме. Кстати, Мария имеет некоторые внешние сходства с той самой «ля фам фаталь» из пикантного видео.
К слову, Денис Парфёнов и Мария Ломакина родились в один и тот же день — 22 сентября. Возможно, им было предначертано быть вместе. Пожелаем же им любви и семейной гармонии.
Ранее появилось скандальное видео на котором, предположительно, в кабинете с гордо выставленным на стол красным знаменем появляется проститутка и ещё один герой ленты, подозрительно похожий на члена КПРФ Дениса Парфёнова. При этом Виталий Милонов уверен, что на видео не кто иной как сам Парфёнов, которого он призвал сложить с себя полномочия и покаяться. Сам коммунист пока никак не прокомментировал произошедшее. Наверное, изучает идеи марксизма-ленинизма.
Telegram / SHOT