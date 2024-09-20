Депутата КПРФ заподозрили в заказе проститутки прямо в Госдуму

В Сети появилось снятое, предположительно, в здании Госдумы видео, на котором девушка в кабинете ублажает партнёра, очень похожего на коммуниста Дениса Парфёнова. Об этом сообщает SHOT.

Девушка и похожий на депутата Дениса Парфёнова мужчина хорошо проводят время, как утверждается, в кабинете в здании Госдумы. Видео © SHOT

На пикантных кадрах молодая девушка в белом заигрывает и смеётся, когда мужчина, внешне схожий с 36-летним депутатом Госдумы Денисом Парфёновым, предлагает ей сесть на коленку в рабочем кабинете. От кокетства девушка переходит к делу, за что получает одобрительный поцелуй.

В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью. Устроившую развратный рабочий день зовут Диана. Судя по её опубликованной в Сети анкете, 25-летняя девушка живёт в Москве, работает индивидуально. Сам Денис Парфёнов пока никак не прокомментировал кадры с любовными утехами.