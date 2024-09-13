Кандидат в вице-президенты США со сцены объявил Камалу Харрис «молодой проституткой»

Уолц собирался поведать вдохновляющий рассказ о Камале Харрис, которая тогда только начинала свой путь в политике, но тут же назвал её «молодой проституткой». Дело в том, что слова «прокурор» («prosecutor») и «проститутка» («prostitute») имеют схожее звучание в английском языке. Уолц заплутал в словах во время выступления в Гранд Рапидс, штат Мичиган, и окрестил Харрис «young prostitutor». Сам он конфуза даже не заметил и просто продолжить свою речь.