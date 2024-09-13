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13 сентября, 15:06

Кандидат в вице-президенты США со сцены объявил Камалу Харрис «молодой проституткой»

Губернатор Миннесоты Уолц оговорился и назвал Харрис «молодой проституткой»

Тим Уолц осознаёт, что облажался. Фото © X / Donald Trump Jr.

Тим Уолц осознаёт, что облажался. Фото © X / Donald Trump Jr.

Губернатор штата Миннесота, представитель Демократической партии Тим Уолц, являющийся кандидатом в вице-президенты от претендентки на пост главы США Камалы Харрис, во время выступления назвал её «молодой проституткой».

Уолц случайно назвал Харрис «молодой проституткой». Видео © X / Donald Trump Jr.

Уолц собирался поведать вдохновляющий рассказ о Камале Харрис, которая тогда только начинала свой путь в политике, но тут же назвал её «молодой проституткой». Дело в том, что слова «прокурор» («prosecutor») и «проститутка» («prostitute») имеют схожее звучание в английском языке. Уолц заплутал в словах во время выступления в Гранд Рапидс, штат Мичиган, и окрестил Харрис «young prostitutor». Сам он конфуза даже не заметил и просто продолжить свою речь.

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А ведь ранее на съезде демократов в Чикаго Тим Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии. Непонятно, как он собирался с такими оговорками «по Фрейду» участвовать с теледебатах, однако он позвал кандидата Трампа Джей Ди Вэнса помериться находчивостью и смекалкой в таком формате.

Владимир Озеров
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