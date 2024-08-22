Уолц стал официальным претендентом на место Харрис
Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демпартии
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии. Об этом он заявил официально, выступая в среду вечером на национальном съезде демократов в Чикаго.
«Для меня большая честь быть кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов», — сообщил Уолц.
Напомним, что ранее Уолц пригласил Джеймса Дэвида Вэнса из команды Дональда Трампа на теледебаты. В своём сообщении в соцсетях политик анонсировал встречу. От Вэнса никаких комментариев не поступило.
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