Уолц стал официальным претендентом на место Харрис

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии. Об этом он заявил официально, выступая в среду вечером на национальном съезде демократов в Чикаго.

«Для меня большая честь быть кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов», — сообщил Уолц.