Милонов требует вымыть с хлоркой кабинет Госдумы, где было снято пикантное видео

В беседе с SHOT Милонов отметил, что депутатскому сообществу стыдно за поступок коллеги. Он призвал Парфёнова написать заявление о сложении полномочий, каяться и «краснеть от стыда, как флаг КПРФ».

После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфёновым.

Напомним, ранее в Сети появилось снятое, предположительно, в здании Госдумы видео, на котором девушка в кабинете ублажает партнёра, очень похожего на коммуниста Дениса Парфёнова. Ранее в КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Информация о том, действительно ли на видео Парфёнов, пока не подтверждена. Сам коммунист ещё не давал комментариев.