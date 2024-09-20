Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Милонов требует вымыть с хлоркой кабинет Госдумы, где было снято пикантное видео

20 сентября, 16:21
Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Виталий Милонов потребовал изгнать демонов и вымыть с хлоркой кабинет Госдумы, где, предположительно, было снято пикантное видео с ублажением мужчины, похожего на депутата КПРФ Дениса Парфёнова.

В беседе с SHOT Милонов отметил, что депутатскому сообществу стыдно за поступок коллеги. Он призвал Парфёнова написать заявление о сложении полномочий, каяться и «краснеть от стыда, как флаг КПРФ».

После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфёновым.

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфёновым.
После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфёновым.

Напомним, ранее в Сети появилось снятое, предположительно, в здании Госдумы видео, на котором девушка в кабинете ублажает партнёра, очень похожего на коммуниста Дениса Парфёнова. Ранее в КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Информация о том, действительно ли на видео Парфёнов, пока не подтверждена. Сам коммунист ещё не давал комментариев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!