Восстание машин: Роботы-пылесосы превратились в расистов и обсыпали американцев матами

Роботы-пылесосы компании Ecovacs из Китая начали выкрикивать в США оскорбления с расистским уклоном. Это произошло после хакерской атаки, сообщает телекомпания ABC News.

В статье указано, что злоумышленники смогли получить под контроль роботы-пылесосы Ecovacs Deebot X2 в нескольких американских городах, управлять ими и заставлять выкрикивать непристойности через динамики. В частности, адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон столкнулся с этой проблемой, когда его устройство начало странно себя вести и выкрикивать маты.

«Мне показалось, что в динамик говорил ребёнок или подросток», — рассказал юрист.

Это был не первый такой случай. У некоторых американцев робот стал преследовать собак, а у других владельцев — выкрикивал оскорбления посреди ночи. Адвокат пожаловался в компанию производителя. Сотрудники провели расследование и определили IP-адрес хакеров. В Ecovacs дополнили, что учётная запись потерпевшего подверглась кибератаке с использованием подстановки учётных данных.

Фирма отправила клиентам письмо с просьбой сменить личные данные. Там отметили, что в ноябре будет выпущено обновление системы безопасности для владельцев серии X2.