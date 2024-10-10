Хакеры взломали Internet Archive и украли данные 31 миллиона пользователей

Хакеры взломали сайт Internet Archive, собирающий данные о страницах в Сети в своеобразную библиотеку. Это уже подтвердил основатель проект Брюстер Кейл в соцсети X.

По его словам, неизвестным удалось похитить многое — логины, пароли и электронные почти пользователей. Сами хакеры после взлома разместили на сайте сообщение, в котором утверждали, что смогли украсть данные 31 миллиона пользователей.