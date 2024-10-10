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10 октября, 11:53

Хакеры взломали Internet Archive и украли данные 31 миллиона пользователей

Хакеры взломали сайт Internet Archive, собирающий данные о страницах в Сети в своеобразную библиотеку. Это уже подтвердил основатель проект Брюстер Кейл в соцсети X.

По его словам, неизвестным удалось похитить многое — логины, пароли и электронные почти пользователей. Сами хакеры после взлома разместили на сайте сообщение, в котором утверждали, что смогли украсть данные 31 миллиона пользователей.

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Ранее российская хакерская группировка EvilWeb взломала сайт Службы безопасности Украины (СБУ) и слила все данные о сотрудниках ведомства. В базе оказались имена и фамилии агентов и курсантов, их контакты и страницы в социальных сетях. Кроме того, в руках программистов — базы данных, ключи шифрования, IP-адреса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 88-Studio

Матвей Константинов
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