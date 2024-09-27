Хакеры слили в Сеть данные абсолютно всех полицейских Нидерландов
Хакеры похитили контактные данные всех полицейских Нидерландов, их около 64 тыс.
Хакеры украли имена и рабочие контактные данные всех полицейских в Нидерландах. Злоумышленники взломали учётную запись одного из сотрудников, сообщил в письме парламенту министр юстиции и безопасности страны Давид ван Вил.
«Это не касается личной информации и данных, полученных в ходе расследований», — отметил ван Вил.
Сейчас правоохранительные органы расследуют причины инцидента. Также полиция изучает, как данная кибератака может отразиться на определённых группах, в том числе людях, работающих под прикрытием, сообщает портал NL Times.
Всего, по данным на 2022 год, в полиции на штатных должностях работало около 64 тысяч человек.
«Это кошмар. Главное сейчас — защитить данные, защитить сотрудников и отследить источник», — отметила в соцсети X представительница профсоюза полицейских Нина Койман.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в США обвинили иранских хакеров в сливе внутренних документов кандидата в президенты страны Дональда Трампа сотрудникам действующего главы Белого дома Джо Байдена. В штабе республиканца призвали признаться демократов, использовали ли они взломанные материалы в своих целях.
ТАСС / IMAGO / Daniel Scharinger