Хакеры слили в Сеть данные абсолютно всех полицейских Нидерландов

Хакеры украли имена и рабочие контактные данные всех полицейских в Нидерландах. Злоумышленники взломали учётную запись одного из сотрудников, сообщил в письме парламенту министр юстиции и безопасности страны Давид ван Вил.

«Это не касается личной информации и данных, полученных в ходе расследований», — отметил ван Вил.

Сейчас правоохранительные органы расследуют причины инцидента. Также полиция изучает, как данная кибератака может отразиться на определённых группах, в том числе людях, работающих под прикрытием, сообщает портал NL Times.

Всего, по данным на 2022 год, в полиции на штатных должностях работало около 64 тысяч человек.

«Это кошмар. Главное сейчас — защитить данные, защитить сотрудников и отследить источник», — отметила в соцсети X представительница профсоюза полицейских Нина Койман.