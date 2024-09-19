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19 сентября, 02:56

Хакеры взломали аккаунты британских парламентариев и ВОЗ в соцсети X

The Guardian: Британские парламентарии и ВОЗ стали жертвами кибератаки

В социальной сети X произошло серьёзное нарушение безопасности: взломаны аккаунты нескольких британских парламентариев и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Киберпреступники использовали эти профили для размещения рекламы криптовалюты, сообщает газета The Guardian.

В результате атаки пострадали страницы министра юстиции Великобритании Шабаны Махмуд, депутатов от Лейбористской партии Криса Элмора и Каролин Харрис. Также под удар попали аккаунты ВОЗ, индийского подразделения компании Lenovo и британского кулинарного шоу Great British Menu.

На взломанных страницах были размещены идентичные сообщения, которые позже были удалены. Эта кибератака выявила уязвимости в системе безопасности социальных сетей и подчеркнула необходимость усиления защиты аккаунтов пользователей.

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Ранее Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан России в кибератаках на Украину и страны НАТО. По данным ведомства, Юрий Денисов, Денис Денисенко, Николай Корчагин, Владислав Боровков, Дмитрий Голошубов и Амин Стигал якобы участвовали в сговоре, направленном на взлом компьютерных систем Украины, похищение данных и их утечку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Кирилл Сосновских
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