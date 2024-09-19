Хакеры взломали аккаунты британских парламентариев и ВОЗ в соцсети X

В социальной сети X произошло серьёзное нарушение безопасности: взломаны аккаунты нескольких британских парламентариев и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Киберпреступники использовали эти профили для размещения рекламы криптовалюты, сообщает газета The Guardian.

В результате атаки пострадали страницы министра юстиции Великобритании Шабаны Махмуд, депутатов от Лейбористской партии Криса Элмора и Каролин Харрис. Также под удар попали аккаунты ВОЗ, индийского подразделения компании Lenovo и британского кулинарного шоу Great British Menu.

На взломанных страницах были размещены идентичные сообщения, которые позже были удалены. Эта кибератака выявила уязвимости в системе безопасности социальных сетей и подчеркнула необходимость усиления защиты аккаунтов пользователей.