Хакеры взломали аккаунты британских парламентариев и ВОЗ в соцсети X
The Guardian: Британские парламентарии и ВОЗ стали жертвами кибератаки
В социальной сети X произошло серьёзное нарушение безопасности: взломаны аккаунты нескольких британских парламентариев и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Киберпреступники использовали эти профили для размещения рекламы криптовалюты, сообщает газета The Guardian.
В результате атаки пострадали страницы министра юстиции Великобритании Шабаны Махмуд, депутатов от Лейбористской партии Криса Элмора и Каролин Харрис. Также под удар попали аккаунты ВОЗ, индийского подразделения компании Lenovo и британского кулинарного шоу Great British Menu.
На взломанных страницах были размещены идентичные сообщения, которые позже были удалены. Эта кибератака выявила уязвимости в системе безопасности социальных сетей и подчеркнула необходимость усиления защиты аккаунтов пользователей.
Ранее Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан России в кибератаках на Украину и страны НАТО. По данным ведомства, Юрий Денисов, Денис Денисенко, Николай Корчагин, Владислав Боровков, Дмитрий Голошубов и Амин Стигал якобы участвовали в сговоре, направленном на взлом компьютерных систем Украины, похищение данных и их утечку.
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