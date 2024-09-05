Власти США обвинили «русских хакеров» в кибератаках на Украину

Власти США предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках против Украины и стран НАТО. Это следует из заявления, опубликованном Министерством юстиции Соединённых Штатов.

По версии ведомства, россияне якобы «участвовали в сговоре с целью взлома, получения данных и организации утечки информации», полученной с компьютеров, связанных с правительством Украины. Также их обвиняют в порче компьютерных систем Незалежной. При этом Вашингтон увязывает действия предполагаемых хакеров с СВО. Всего, по данным Минюста, эти лица осуществляли кибератаки против «стран, которые поддерживали Украину, включая США и 25 других стран НАТО».

Обвинения предъявлены Юрию Денисову, Денису Денисенко, Николаю Корчагину, Владиславу Боровкову, Дмитрию Голошубову и Амину Стигалу. Якобы они использовали программное обеспечение WhisperGate для кибератак на украинские ведомства, в том числе МИД, Минфин и Миниэнерго. Вашингтон объявил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за данные об их местонахождении.