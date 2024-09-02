«Ще не вмерла Украина» оказалась в базе избирателей американского штата

В базе данных избирателей штата Нью-Гемпшир нашли гимн Украины, пишет газета Politico. Интересная находка была сделана во время работ по замене устаревших списков перед ноябрьскими выборами президента США. В программном обеспечении нашли ошибку, и, по словам источника издания, хакеры могли воспользоваться неполадками, чтобы тайно добавить скандальные строки для разжигания предвыборных интриг.

Газета подчёркивает, что этот случай показывает сильную уязвимость избирательной системы США. Причиной называются недостаточный надзор за поставщиками профильного программного обеспечения. Так, во многих штатах отсутствует единая или строгая система проверки и безопасности подобной инфраструктуры.