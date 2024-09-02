«Ще не вмерла Украина» оказалась в базе избирателей американского штата
Politico: В базе избирателей штата Нью-Гемпшир нашли гимн Украины
В базе данных избирателей штата Нью-Гемпшир нашли гимн Украины, пишет газета Politico. Интересная находка была сделана во время работ по замене устаревших списков перед ноябрьскими выборами президента США. В программном обеспечении нашли ошибку, и, по словам источника издания, хакеры могли воспользоваться неполадками, чтобы тайно добавить скандальные строки для разжигания предвыборных интриг.
Газета подчёркивает, что этот случай показывает сильную уязвимость избирательной системы США. Причиной называются недостаточный надзор за поставщиками профильного программного обеспечения. Так, во многих штатах отсутствует единая или строгая система проверки и безопасности подобной инфраструктуры.
Ранее Илон Маск обеспокоился судьбой его социальной сети X в случае победы кандидата от Демократический партии на выборах президента США. По мнению миллиардера, тогда платформа может столкнуться с репрессиями.
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