В США «легла» атакованная хакерами крупнейшая нефтяная компания

Одна из крупнейших в Соединённых Штатах нефтесервисных компаний Halliburton пострадала в результате кибератаки, пишет Reuters со ссылкой на осведомлённый источник. По словам инсайдера, хакеры «положили» глобальные сети связи и сервис для бизнес-операций в офисе организации на севере Хьюстона.

Руководство компании сообщило, что знает о проблеме и мобилизовало все усилия для её решения. С этой целью Halliburton даже задействовала внешних экспертов. Пока последствия атаки не будут устранены, сотрудникам запрещено пользоваться внутренними сетями, добавили в агентстве.