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21 августа, 23:54

В США «легла» атакованная хакерами крупнейшая нефтяная компания

Reuters: Хакеры атаковали крупнейшую в США нефтесервисную компанию Halliburton

Одна из крупнейших в Соединённых Штатах нефтесервисных компаний Halliburton пострадала в результате кибератаки, пишет Reuters со ссылкой на осведомлённый источник. По словам инсайдера, хакеры «положили» глобальные сети связи и сервис для бизнес-операций в офисе организации на севере Хьюстона.

Руководство компании сообщило, что знает о проблеме и мобилизовало все усилия для её решения. С этой целью Halliburton даже задействовала внешних экспертов. Пока последствия атаки не будут устранены, сотрудникам запрещено пользоваться внутренними сетями, добавили в агентстве.

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Бороться с происками хакеров этим летом пришлось и предвыборным штабам президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Ещё до снятия демократом своей кандидатуры спецы из иранской группировки пытались внедриться в учётные записи политиков с целью добраться до переписок и документов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bragapictures

Илья Пушкарев
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