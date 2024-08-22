В США «легла» атакованная хакерами крупнейшая нефтяная компания
Reuters: Хакеры атаковали крупнейшую в США нефтесервисную компанию Halliburton
Одна из крупнейших в Соединённых Штатах нефтесервисных компаний Halliburton пострадала в результате кибератаки, пишет Reuters со ссылкой на осведомлённый источник. По словам инсайдера, хакеры «положили» глобальные сети связи и сервис для бизнес-операций в офисе организации на севере Хьюстона.
Руководство компании сообщило, что знает о проблеме и мобилизовало все усилия для её решения. С этой целью Halliburton даже задействовала внешних экспертов. Пока последствия атаки не будут устранены, сотрудникам запрещено пользоваться внутренними сетями, добавили в агентстве.
Бороться с происками хакеров этим летом пришлось и предвыборным штабам президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Ещё до снятия демократом своей кандидатуры спецы из иранской группировки пытались внедриться в учётные записи политиков с целью добраться до переписок и документов.
Shutterstock / FOTODOM / Bragapictures