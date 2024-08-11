На предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была совершена хакерская атака. Злоумышленникам удалось добраться до внутренней корреспонденции, сообщает газета Politico .

После этого журналистам приходить электронные письма с фрагментами полученной внутренней переписки штабных работников. Команда Трампа уверена, что документы были украдены с целью вмешательства в выборы президента. В этом подозревают Иран.

Недавно российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали информацию о более 3,2 тысячи иностранных наёмников ВСУ. В их числе множество граждан США, Европы и даже стран Прибалтики. Например, Мауринс Кристапс из Латвии, родившийся в 1991 году, который принимал участие в Олимпиаде-2014 в Сочи и занял 21 место в санном спорте.