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11 августа, 10:29

Иран обвинили во взломе предвыборного штаба Трампа, пишут СМИ

Politico: Хакеры атаковали предвыборный штаб Трампа и добрались до документации

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

На предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была совершена хакерская атака. Злоумышленникам удалось добраться до внутренней корреспонденции, сообщает газета Politico.

После этого журналистам приходить электронные письма с фрагментами полученной внутренней переписки штабных работников. Команда Трампа уверена, что документы были украдены с целью вмешательства в выборы президента. В этом подозревают Иран.

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Недавно российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали информацию о более 3,2 тысячи иностранных наёмников ВСУ. В их числе множество граждан США, Европы и даже стран Прибалтики. Например, Мауринс Кристапс из Латвии, родившийся в 1991 году, который принимал участие в Олимпиаде-2014 в Сочи и занял 21 место в санном спорте.

Николай Рюмин
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