ИИ для шпионажа: Россиянам рассказали, как хакеры следят за экранами компьютеров

Учёные из Уругвая разработали систему, позволяющую перехватывать и расшифровывать цифровые видеосигналы. С помощью искусственного интеллекта можно шпионить за содержимым экрана, улавливая электромагнитное излучение от видеокабелей. Исследователи заявили, что их метод прослушивания HDMI-кабелей с применением ИИ достаточно эффективен. Является ли этот способ рабочим, объяснил IT-эксперт Алексей Ермаков из университета "Синергия".

"Судя по опубликованным данным, данный метод действительно рабочий. Хотя раньше считалось, что технологии шифрования HDMI надёжно защищают контент, здесь, вероятно, они не использовались. Сигнал принимается как радиосигнал и интерпретируется нейросетью. Проблема в том, что раньше считывались аналоговые сигналы, а теперь мы имеем дело с цифровыми", — заявил он RuNews24.ru.

Исследователи использовали программное обеспечение для распознавания текста, что позволило повысить точность восстановления данных на 60%. Этот метод, несмотря на необходимость доработки, уже способен с высокой точностью восстанавливать текст, что представляет угрозу для безопасности. Хакеры могут использовать такую технологию для получения паролей, финансовых данных или зашифрованной переписки.

Сообщается, что аналогичные атаки уже были направлены на государственные учреждения и промышленные предприятия и, вероятно, уже принимаются меры защиты от электромагнитных утечек.