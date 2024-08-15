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15 августа, 04:00

В Google подтвердили кибератаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа

Предвыборные штабы президента США Джо Байдена и кандидата Дональда Трампа подверглись кибератакам со стороны Ирана. Информацию предоставили в компании Google.

Группа по анализу угроз Google (TAG) подтвердила, что за кибератаками стоит хакерская группировка APT42, которой приписывают поддержку со стороны иранского правительства.

В мае и июне 2024 года цели хакеров включали личные учётные записи электронной почты примерно десятка лиц, которые связаны с Байденом и Трампом. В TAG уточнили, что заблокировали многочисленные попытки APT42 войти в аккаунты целевых лиц.

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Ранее стало известно, что хакеры атаковали предвыборный штаб Трампа и добрались до документации. Команда политика уверена, что документы были украдены с целью вмешательства в выборы президента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Артур Лапсаков
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