В Google подтвердили кибератаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа

Предвыборные штабы президента США Джо Байдена и кандидата Дональда Трампа подверглись кибератакам со стороны Ирана. Информацию предоставили в компании Google.

Группа по анализу угроз Google (TAG) подтвердила, что за кибератаками стоит хакерская группировка APT42, которой приписывают поддержку со стороны иранского правительства.

В мае и июне 2024 года цели хакеров включали личные учётные записи электронной почты примерно десятка лиц, которые связаны с Байденом и Трампом. В TAG уточнили, что заблокировали многочисленные попытки APT42 войти в аккаунты целевых лиц.