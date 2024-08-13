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12 августа, 22:21

"Это неправда": США отвергают причастность к падению правительства в Бангладеш

Белый дом опровергает причастность США к смене власти в Бангладеш

Офис действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена отрицает причастность Вашингтона к смене власти в Бангладеш. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по этому поводу заявила, что все слухи на эту тему являются ложью и неправдой.

"Мы никак к этому не причастны. Любые сообщения или слухи о том, что власти Соединённых Штатов были вовлечены в эти события, — это просто ложь. Это неправда", — сообщила американский чиновник.

Представитель администрации США также прокомментировала случившуюся в этом азиатском государстве смену власти. По её словам, в Вашингтоне считают, что это "выбор народа Бангладеш", а также он должен определять будущее страны.

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Напомним, в начале августа в Бангладеш начались массовые протесты, на фоне которых 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке и улетела в Индию. Сообщалось, что она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. Впоследствии главой временного правительства страны стал нобелевский лауреат и банкир Мухаммад Юнус. Сама экс-председатель кабинета министров этой азиатской страны винит во всём случившемся Вашингтон.

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X / The White House

Алексей Соловьёв
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