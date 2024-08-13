"Это неправда": США отвергают причастность к падению правительства в Бангладеш

Офис действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена отрицает причастность Вашингтона к смене власти в Бангладеш. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по этому поводу заявила, что все слухи на эту тему являются ложью и неправдой.

"Мы никак к этому не причастны. Любые сообщения или слухи о том, что власти Соединённых Штатов были вовлечены в эти события, — это просто ложь. Это неправда", — сообщила американский чиновник.