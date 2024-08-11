Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш обвинила в своей отставке США

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед заявила, что Вашингтон причастен к её отставке, так как она не согласилась передать США остров Святого Мартина для строительства там американской военной базы. Об этом пишет индийская газета The Economic Times со ссылкой на её письмо.