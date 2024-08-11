Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш обвинила в своей отставке США
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина Вазед. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / KIMIMASA MAYAMA
Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед заявила, что Вашингтон причастен к её отставке, так как она не согласилась передать США остров Святого Мартина для строительства там американской военной базы. Об этом пишет индийская газета The Economic Times со ссылкой на её письмо.
"Я ушла с поста премьера. Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета острова Сент-Мартин и позволила США контролировать Бенгальский залив", — отметила Шейх Хасина Вазед.
Остров Сент-Мартин находится в 10 километрах к юго-западу от южной оконечности Бангладеш. Он считается единственным в стране коралловым островом.
Как сообщал Life.ru, в начале августа в Бангладеш начались массовые протесты, на фоне которых 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке и улетела в Индию. Сообщалось, что она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. В это время толпа протестующих разнесла её резиденцию. Посольство России на фоне митингов призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину. 8 августа президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу привёл к присяге главу временного правительства страны лауреата Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммада Юнуса.